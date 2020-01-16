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Песков: Референдума по конституции не будет, Путин просто решил посоветоваться с гражданами

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в конституцию РФ и сказал, что вопрос вынесут на референдум. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что голосование проведут, чтобы узнать мнение граждан.

Песков: Президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами
Песков: Президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами
Фото: ЕРА

Вопрос о внесении в конституцию России изменений, в том числе касающихся ограничений числа президентских сроков, не будут выносить на референдум, который анонсировал президент РФ Владимир Путин. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 15 января, сообщает канал "Настоящее время"

"Президент [в послании Федеральному собранию] говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей конституции Российской Федерации. Поэтому в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования", – сказал он.

По словам Пескова, голосование состоится, но оно не будет иметь правовых последствий. 

"В связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании. Сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом", – добавил он. 

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

25 мая 2018 года Путин говорил что не будет баллотироваться в президенты РФ более двух раз подряд. При нынешней конституции он не сможет этого сделать.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. Предложенные им поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. 

Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. По словам Путина, такие изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа. 

Также президент РФ заявил, что согласен обсудить исключение слова "подряд" в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. 

После этого премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку в полном составе, Путин предложил назначить премьер-министром РФ Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Медведева российский президент хочет назначить заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность.

Теги: Россия, Владимир Путин, Конституция, референдум, Дмитрий Песков, законодательство, голосование, реформа
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