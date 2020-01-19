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Путин: Мы заткнем поганый рот тем деятелям "за бугром", кто пытается переиначить историю

В РФ создадут центр архивных материалов о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Путин: Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино- и фотоматериалов
Путин: Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино- и фотоматериалов
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ветеранами 18 января заявил, что РФ "заткнет поганый рот" зарубежным деятелям, которые "пытаются переиначить историю" Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино- и фотоматериалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и защищая весь мир практически от "коричневой чумы" – от нацизма. Я думаю, что этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира. И мы не позволим этим попыткам представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз подчеркнуть, мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было... Еще раз хочу это повторить, пускай это прозвучит грубовато, но это так и есть: этот поганый рот, который открывают некоторые деятели "за бугром", чтобы достичь своих сиюминутных политических целей, мы заткнем правдивой документальной информацией", – сказал Путин.

Конкретных стран или лидеров Путин не назвал.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что Липский якобы поддержал идею лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.

28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамский в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны. Посол Германии в Варшаве Рольф Никель заявил, что СССР и Германия "брутально разделили Польшу".

Теги: Россия, Владимир Путин, Израиль, Польша, СССР, Вторая мировая война
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