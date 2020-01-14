В РФ депутат Госдумы предложил запретить драпировку мавзолея Ленина на параде в честь 75-летия Победы

Депутат Госдумы РФ Николай Харитонов предложил ввести запрет на декоративное прикрытие мавзолея Ленина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что этот вопрос изучит профильный комитет.

Депутат Государственной думы России от КПРФ Николай Харитонов предложил запретить драпировку мавзолея Ленина на время проведения в Москве парада в честь 75-летия Победы. Об этом он сказал 14 января на заседании Госдумы, сообщает ТАСС.

Харитонов также выразил мнение, что руководству страны нужно принять парад, стоя на мавзолее вместе с гостями мероприятия.

Депутат считает, что в качестве "благодарности нашим отцам и дедам" следует повесить на московском ГУМе портрет советского диктатора Иосифа Сталина, который во время Второй мировой войны был в СССР верховным главнокомандующим.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что предложение Харитонова обсудят фракции парламента и его профильный комитет.

В последние годы мавзолей Ленина в Москве завешивают перед проведением парадов декоративными элементами.

Россия празднует День Победы в годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой Россия считает 9 мая 1945 года. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 2019 году никто из иностранных лидеров в Москву на День Победы не прибыл.

На 9 мая 2020 года Кремль направил приглашения ряду иностранных гостей, в частности, президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну.