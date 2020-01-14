В РФ депутат Госдумы предложил запретить драпировку мавзолея Ленина на параде в честь 75-летия Победы

Депутат Государственной думы России от КПРФ Николай Харитонов предложил запретить драпировку мавзолея Ленина на время проведения в Москве парада в честь 75-летия Победы. Об этом он сказал 14 января на заседании Госдумы, сообщает ТАСС.
Харитонов также выразил мнение, что руководству страны нужно принять парад, стоя на мавзолее вместе с гостями мероприятия.
Депутат считает, что в качестве "благодарности нашим отцам и дедам" следует повесить на московском ГУМе портрет советского диктатора Иосифа Сталина, который во время Второй мировой войны был в СССР верховным главнокомандующим.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что предложение Харитонова обсудят фракции парламента и его профильный комитет.
В последние годы мавзолей Ленина в Москве завешивают перед проведением парадов декоративными элементами.
Россия празднует День Победы в годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой Россия считает 9 мая 1945 года. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.
В 2019 году никто из иностранных лидеров в Москву на День Победы не прибыл.
На 9 мая 2020 года Кремль направил приглашения ряду иностранных гостей, в частности, президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну.