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В РФ депутат Госдумы предложил запретить драпировку мавзолея Ленина на параде в честь 75-летия Победы

Депутат Госдумы РФ Николай Харитонов предложил ввести запрет на декоративное прикрытие мавзолея Ленина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что этот вопрос изучит профильный комитет.

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Харитонов представляет КПРФ
Харитонов представляет КПРФ
Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы России от КПРФ Николай Харитонов предложил запретить драпировку мавзолея Ленина на время проведения в Москве парада в честь 75-летия Победы. Об этом он сказал 14 января на заседании Госдумы, сообщает ТАСС.

Харитонов также выразил мнение, что руководству страны нужно принять парад, стоя на мавзолее вместе с гостями мероприятия.

Депутат считает, что в качестве "благодарности нашим отцам и дедам" следует повесить на московском ГУМе портрет советского диктатора Иосифа Сталина, который во время Второй мировой войны был в СССР верховным главнокомандующим.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что предложение Харитонова обсудят фракции парламента и его профильный комитет.

В последние годы мавзолей Ленина в Москве завешивают перед проведением парадов декоративными элементами.

Россия празднует День Победы в годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой Россия считает 9 мая 1945 года. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 2019 году никто из иностранных лидеров в Москву на День Победы не прибыл.

На 9 мая 2020 года Кремль направил приглашения ряду иностранных гостей, в частности, президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Теги: Иосиф Сталин, Ленин, Москва, Госдума, День Победы, парад, Вторая мировая война, Мавзолей Ленина
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