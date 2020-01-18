"Пострадала польская культура" В МИД Польши заявили, что в РФ находятся реквизированные произведения искусства

В МИД Польши заявили, что представители СССР "во многих случаях" уничтожали и конфисковывали то, что осталось в стране после ухода гитлеровцев.

В России находятся произведения искусства, которые были забраны у Польши во время Второй мировой войны. Об этом 18 января МИД Польши заявил в Twitter.

"В результате действий СССР пострадала польская культура. Подразделения НКВД (Народный комиссариат внутренних дел, впоследствии преобразован в МВД. – "ГОРДОН") реквизировали произведения искусства – многие из них до сих пор находятся в России. Красная Армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что немцы не смогли похитить или сжечь", – сказано в твите.

Польские дипломаты также разместили фотографии картин, которые были забраны у Польши и до сих пор находятся в РФ. Среди них, в частности, "Девочка с голубем" Антуана Пэна и "Мадонна Глоговска" Лукаса Кранаха-старшего.

Na skutek dzia * a * #ZSRS ucierpia * a polska kultura.



Oddzia * y NKWD rekwirowa * y dzie * a sztuki - wiele z nich do dzi * znajduje si * w .

Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczy * y i konfiskowa * y to, czego nie uda * o si * zrabowa * lub spali * Niemcom.#wyzwolenieBEZwolno * ci pic.twitter.com/RisDUfrkdo — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) January 18, 2020

1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Тогда часть Польши занял и Советский Союз. Под оккупацией СССР оказалось 52% территорий Польши.