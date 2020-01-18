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"Пострадала польская культура" В МИД Польши заявили, что в РФ находятся реквизированные произведения искусства

В МИД Польши заявили, что представители СССР "во многих случаях" уничтожали и конфисковывали то, что осталось в стране после ухода гитлеровцев.

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МИД Польши привело примеры реквизированных НКВД картин
МИД Польши привело примеры реквизированных НКВД картин
Фото: ЕРА

В России находятся произведения искусства, которые были забраны у Польши во время Второй мировой войны. Об этом 18 января МИД Польши заявил в Twitter.

"В результате действий СССР пострадала польская культура. Подразделения НКВД (Народный комиссариат внутренних дел, впоследствии преобразован в МВД. – "ГОРДОН") реквизировали произведения искусства – многие из них до сих пор находятся в России. Красная Армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что немцы не смогли похитить или сжечь", – сказано в твите.

Польские дипломаты также разместили фотографии картин, которые были забраны у Польши и до сих пор находятся в РФ. Среди них, в частности, "Девочка с голубем" Антуана Пэна и "Мадонна Глоговска" Лукаса Кранаха-старшего.

1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Тогда часть Польши занял и Советский Союз. Под оккупацией СССР оказалось 52% территорий Польши.

Теги: Россия, Польша, СССР, искусство, культура, МИД Польши, Вторая мировая война, НКВД, картина
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