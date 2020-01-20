В состав группы по изменению конституции России вошли Прилепин, Шахназаров и казачий атаман

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ. В список из 75 человек вошли российский писатель Захар Прилепин и режиссер Карен Шахназаров.

Российский писатель Захар Прилепин, служивший в рядах боевиков на Донбассе, режиссер Карен Шахназаров и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда вошли в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию России. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано 15 января на сайте Кремля.

Всего в состав группы включили 75 человек.

Возглавили список председатели конституционных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. Предложенные им поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. По словам Путина, такие изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа. В этот же день российское правительство ушло в отставку.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждается также вопрос ограничения количества президентских сроков в РФ. При этом он подчеркнул, что всероссийское голосование по данному вопросу не будет иметь правовых последствий, а Путин "просто решил посоветоваться с гражданами".