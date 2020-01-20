В Берлине Путин опоздал на фотосессию участников саммита по Ливии. Видео
19 января в Берлине после завершения международной конференции по ситуации в Ливии президент РФ Владимир Путин одним из последних участников саммита пришел на фотосессию. Видео опубликовал российский телеканал "Дождь". На съемки пришли 17 человек, в этот момент канцлер ФРГ Ангела Меркель указала на пустующее место. Вскоре подошел глава Кремля и занял свое место.
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