"Впервые слышу". Песков прокомментировал идею вписать в конституцию РФ присоединение Украины и Беларуси

Идея прописать в конституции России возможность присоединения Украины и Беларуси никак не обсуждалась, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков (на фото) заявил, что не слышал об идее, которую высказал Безпалько Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков не слышал об идее внести в конституцию РФ права на присоединение регионов Украины и Беларуси. Об этом 21 января сообщило агентство ТАСС.

Песков заявил, что не слышал о подобных предложениях и о том, "как это формулируется". По его словам, до сих пор это "никак нигде" не обсуждали. "Первый раз слышу", – подчеркнул спикер Кремля.

17 января член комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько заявил, что ему хотелось бы, чтобы в российском основном законе закрепили "право на ирреденту – воссоединение всего русского мира". "Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение", – сказал Безпалько.

15 января российский президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января Путин внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.