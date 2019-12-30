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Песков заявил, что пока рано прогнозировать результаты газовых переговоров России и Украины

Представители России и Украины уже пятый день продолжают переговоры в Вене по заключению нового газового транзитного контракта, отметил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Песков о газовых переговорах: Пока нечего сказать
Песков о газовых переговорах: Пока нечего сказать
Фото: ЕРА

Пока рано прогнозировать результаты переговоров РФ и Украины по вопросу заключения нового контракта на транзит газа, заявил 30 декабря журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Коммерсантъ".

Песков отметил, что представители России и Украины уже пятый день продолжают газовые переговоры в Вене. Соглашение должны были подписать до 29 декабря, при этом действующий контракт истекает 31 декабря.

На вопрос, каковы на сегодня результаты переговоров, Песков ответил, что "пока нечего сказать". Он подчеркнул, что "идут переговоры, ведется работа", которая является непростой. Спикер Кремля призвал "не забегать вперед и не делать каких-то прогнозов".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сказал, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 27 декабря, что для завершения переговоров нужно еще "день-два".

Источник РБК, близкий к переговорам в Вене, сообщил 30 декабря, что украинская и российская стороны находятся "в процессе" подписания соглашения о транзите российского газа через территорию Украины.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, Дмитрий Песков, НАК Нафтогаз, переговоры, транзит
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