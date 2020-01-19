Член комиссии по изменению конституции России: Должно быть закреплено право присоединения к РФ Украины и Беларуси

По словам члена комиссии по изменению конституции России Богдана Безпалько, ему бы хотелось закрепить в основном законе РФ "право на ирреденту – воссоединение всего русского мира".

Член комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько заявил 17 января "Украина.ру", что в российском основном законе должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Беларуси.

Безпалько рассказал, что вошел в комиссию по реформе российской конституции как председатель правления общественной организации "Украинцы России".

Журналист спросил: "Что-то в конституции будет по облегчению для граждан Украины вступления в российское подданство? Может, всех украинцев признают русскими?" Безпалько ответил, что ему лично хотелось бы увидеть такие нормы в новой российской конституции, "и не только в отношении Украины, но и в отношении Беларуси".

По словам Безпалько, "это позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему: масса граждан Украины и Беларуси получили бы возможность принимать участие в строительстве и возрождении России".

Он добавил, что ему бы очень хотелось закрепить в конституции РФ "право на ирреденту – воссоединение всего русского мира". Безпалько считает, что "тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение".

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. Предложенные им поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. По словам Путина, такие изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.