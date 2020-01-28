Президент Грузии, выступая в ПАСЕ, ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против РФ

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко спросил президента Грузии Саломе Зурабишвили, поддержит ли официальный Тбилиси идею введения новых санкций против РФ, механизм внедрения которых сейчас обсуждается в Совете Европы. Президент Грузии избежала прямого ответа, но сказала, что России проще избегать санкций в рамках старого санкционного механизма.

Зурабишвили: Чем больше государство, тем меньше к нему внимания в рамках мониторинговых процедур Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своего выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России. Об этом сообщает "Европейская правда".

На выступление и общение президента Грузии с депутатами было отведено 60 минут, обычно большую часть времени иностранные лидеры оставляют для ответов на вопросы. Зурабишвили, вопреки традиции, говорила 50 минут, потому оставила минимум времени для вопросов, отмечает издание.

Она не ответила на вопрос, касавшийся наказания России за агрессию против Грузии.

Его задал представитель украинской делегации Алексей Гончаренко. Он спросил Зурабишвили, поддержит ли официальный Тбилиси идею введения новых санкций против РФ, механизм внедрения которых сейчас обсуждается в Совете Европы.

Президент Грузии избежала прямого ответа и сказала, что России проще избегать санкций в рамках старого санкционного механизма – мониторингового.

"Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство, тем меньше к нему внимания в рамках мониторинговых процедур", – сказала Зурабишвили.

Издание пишет, что министр иностранных дел Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, который выступал в ПАСЕ 27 января, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина принимает участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в осенней сессии.

27 января 2020 года группа депутатов ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации. По правилам, до решения вопроса по сути российская делегация сможет работать в ПАСЕ, но без права голосовать по вопросу подтверждения ее полномочий.