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Украина не поддерживает проект нового санкционного механизма ПАСЕ – Тарасюк

Идея, заложенная в проект нового санкционного механизма Парламентской ассамблеи Совета Европы, может негативно повлиять на возможности организации налагать санкции на страны, которые нарушают свои уставные обязательства, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

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Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершится 31 января
Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершится 31 января
Фото: ЕРА

Украина негативно оценивает намерения ввести в Парламентской ассамблее Совета Европы новый механизм наложения санкций на страны-члены, которые нарушают свои уставные обязательства. Об этом 27 января в Страсбурге "Укринформу" рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

"Вопросом, который касается обоих уставных органов Совета Европы, является взаимодействие Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) и Парламентской ассамблеи по так называемой новой комплементарной процедуре. Речь идет об идее, которая, очевидно, может негативно повлиять на возможности организации налагать санкции на страны, которые нарушают свои уставные обязательства. Украинская делегация отрицательно относится к этой процедуре", – сказал он.

Резолюцию по комплементарной процедуре между КМСЕ и ПАСЕ в ответ на серьезные нарушения странами-членами уставных обязательств ПАСЕ будет рассматривать 29 января.

В ноябре 2019 года "Німецька хвиля" писала, если ПАСЕ поддержит идею изменения введения санкций против национальных делегаций, то это станет поводом для внесения соответствующих изменений в регламент ассамблеи, которые усложнят введение санкций против стран, нарушающих основополагающие принципы Совета Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина принимает участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций"

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она отказалась участвовать в осенней сессии в знак протеста. 6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.

Теги: Россия, Украина, санкции, Борис Тарасюк, ПАСЕ, Страсбург
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