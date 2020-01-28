"Не интересуют поездки в ЕС". Представители "властей" Крыма прокомментировали включение в санкционные списки

По словам "главы Совмина Крыма" Юрия Гоцанюка, говорить о санкциях за аннексию "смешно и печально". "Врио губернатора Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что зарубежных активов у него нет. Евросоюз ввел против них санкции.

"Глава Совмина" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк заявил 28 января в Facebook, что "с иронией" воспринял включение его фамилии в санкционные списки Европейского союза.

"Искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы... После воссоединения Крыма с Россией прошло уже почти шесть лет. Говорить о санкциях, мягко говоря, смешно и в то же время печально. Но громоздкая машина евробюрократии запущена, ей непросто сойти с заданного пути", – написал он.

"Глава Совмина" считает, что "европейский истеблишмент пытается получить политические дивиденды", и обвинил ЕС в "русофобии".

"Результат не заставит себя ждать. Поэтому Европа может оказаться в западне, которую так искусно готовила для нашей страны. Кроме того, меня не интересуют поездки в страны ЕС. Я и моя семья никогда не связывали свою жизнь и судьбу ни с какой другой страной, кроме нашей исторической родины – России и любимого Крыма", – заявил Гоцанюк.

Еще один представитель "властей" Крыма, чья фамилия оказалась в санкционном списке, "врио губернатора Севастополя" Михаил Развожаев объяснил журналистам, что зарубежных активов у него "никогда не было", поэтому замораживание активов его "не волнует", отмечает "РИА Новости".

По словах Развожаева, он "в большинстве случаев" предпочитал отдыхать в РФ.

28 января Европейский союз внес в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. В их числе были Гоцанюк и Развожаев.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму "выбирали" членов "парламента" и органы местной "власти"

МИД Украины выразил протест против "выборов" на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.