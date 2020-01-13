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США не снимут с Ирана санкции до тех пор, пока Тегеран не согласится на переговоры – советник Трампа

Вашингтон не нуждается в переговорах с Ираном, однако если Тегеран хочет снятия санкций, ему придется на них согласиться, заявил советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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О'Брайен: США такие переговоры не нужны
О'Брайен: США такие переговоры не нужны
Фото: ЕРА

США не снимут с Ирана санкции до тех пор, пока Тегеран не согласится на переговоры, заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью Axios.

Он напомнил, что администрация Трампа "недвусмысленно" дала понять, что никогда не снимет санкции до начала переговоров.

О'Брайен подчеркнул, что США такие встречи не нужны потому, что экономика страны "работает фантастически", а Ирану "следует от чего-то отказаться просто ради привилегии вести переговоры".

Министр обороны США Марк Эспер накануне заявил, что Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала.

Президент США пригрозил, что, если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

9 января Трамп заявил, что США расширят санкции против Ирана. 10 января Соединенные Штаты ввели санкции против восьми иранских чиновников и ряда компаний.

Теги: США, Иран, санкции, переговоры, санкции против Ирана, Роберт О'Брайен
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