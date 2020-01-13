Помпео об обстреле иракской авиабазы: Это нарушение суверенитета Ирака не поддерживающими правительство группами

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал наказать виновных в нападении на авиабазу в Ираке.

Вашингтон возмущен сообщениями о новом ракетном ударе по авиабазе в Ираке, сообщил 13 января в Twitter Государственный секретарь США Майк Помпео.

"Возмущен сообщениями о новом ракетном ударе по иракской авиабазе. Молюсь за скорейшее выздоровление раненых", – написал Помпео.

Он также призвал иракское правительство "привлечь к ответственности виновных в нападении на иракский народ".

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020

"Эти длительные нарушения суверенитета Ирака группами, не поддерживающими иракское правительство, должны прекратиться", – добавил Госсекретарь США.

These continued violations of Iraq’s sovereignty by groups not loyal to the Iraqi government must end. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020

По данным Reuters, 12 января была обстреляна авиабаза Балад на севере Ирака, на которой есть американский персонал. Были выпущены восемь ракет из реактивной установки "Катюша". Большинство из них попали на взлетно-посадочную полосу. Ранения получили четыре гражданина Ирака, двое из которых, по данным агентства, – офицеры.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Это было ответом Тегерана на убийство американскими военными в международном аэропорту Багдада командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.