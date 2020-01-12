В Ираке обстреляли авиабазу с американцами, есть раненые – СМИ

По данным Reuters, иракскую авиабазу Балад, на которой есть американский персонал, обстреляли из реактивной установки "Катюша".

12 января была обстреляна авиабаза Балад на севере Ирака, на которой есть персонал из американцев. Об этом со ссылкой на военных Ирака сообщает Reuters.

Были выпущены восемь ракет из реактивной установки "Катюша". Большинство из них попали на взлетно-посадочную полосу.

В ходе нападения ранения получили четыре гражданина Ирака, двое из которых, по имеющимся данным, – офицеры.

О потерях среди американцев не сообщается.

Кто стоял за атакой, военные не уточнили.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Это было ответом Тегерана на убийство американскими военными в международном аэропорту Багдада командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.