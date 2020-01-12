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Ирак заинтересован в покупке российских С-400 на фоне опасений о потере поддержи США – The Wall Street Journal

Как пишет The Wall Street Journal, в Багдаде считают, что США много раз разочаровывали иракскую сторону и не поддерживали Багдад в покупке надлежащего оружия.

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В минобороны Ирака не стали комментировать WSJ информацию о покупке С-400
В минобороны Ирака не стали комментировать WSJ информацию о покупке С-400
Фото: ЕРА

Ирак заинтересован в покупке у России зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений о том, что США откажутся от военной поддержки Багдада, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.

Как заявил The Wall Street Journal член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави, Ирак обсуждает с РФ вопрос о поставках С-400, но контракты еще не подписаны. Он отметил, что Багдад намерен получить эти комплексы, "особенно после того, как американцы много раз разочаровывали" иракскую сторону, не поддерживая Багдад в получении надлежащего оружия.

Иракские парламентарии сообщили изданию, что комитет парламента по безопасности и обороне страны обращался к министерству обороны с просьбой обсудить с Россией покупку С-400. По словам члена комитета Абдула Халека Аль-Аззави, парламент разрешил премьеру заключать контракты на поставку средств противовоздушной обороны у той страны, "у какой он захочет", при этом системы могут быть приобретены как у России, так и "у кого угодно".

В минобороны Ирака не стали комментировать WSJ эту информацию, в Пентагоне и Госдепартаменте США не ответили на запросы о комментариях. Газете также не удалось связаться с представителями российской стороны.

С-400 – конкурент американским комплексам Patriot (Raytheon) и THAAD (Lockheed Martin).

В июле 2017 года Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400. 11 ноября 2019 года советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Турции в связи с соглашением о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

В ноябре 2018 года телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к разведывательным службам США, сообщил, что не менее 13 стран готовы купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на возможные санкции США, среди них называли Ирак.

Теги: Россия, США, Ирак, оружие, Багдад, С-400
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