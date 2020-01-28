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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Евросоюзе назвали имена крымчан, против которых вводятся новые санкции

В число граждан, которых Евросоюз внес в санкционные списки за причастность к "выборам" в Крыму в сентябре 2019 года, вошли семь человек, в том числе "глава Совмина" полуострова Юрий Гоцанюк.

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"Выборы" в Крыму проводили в сентябре 2019 года
"Выборы" в Крыму проводили в сентябре 2019 года
Фото: Совет министров Крыма / Facebook

28 января Европейский союз опубликовал решение внести в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Санкции вводятся в отношении "главы Совета министров Крыма" Юрия Гоцанюка, "исполняющего обязанности губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, "главы законодательного собрания Севастополя" Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ "от Крыма" Екатерины Албатаевой и трех "членов избирательных комиссий" в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидии Басовой, Екатерины Пырковой.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму "выбирали" членов "парламента" и органы местной "власти"

МИД Украины выразил протест против "выборов" на полуострове. В ведомстве подчеркнули, что они являются грубым нарушением Конституции Украины и основополагающих норм и принципов международного права.

Теги: Крым, выборы, санкции, Севастополь, Европейский союз, Юрий Гоцанюк
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