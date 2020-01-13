МИД Австрии назвал "неприемлемыми" санкции США против "Северного потока – 2"

Санкции США против проекта "Северный поток – 2" являются неприемлемыми, заявил в интервью Die Presse, опубликованном 11 января, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
По словам Шалленберга, Австрия отвергает "экстерриториальный эффект санкций".
Он добавил, что "это неприемлемо", и "Северный поток – 2" призван содействовать диверсификации энергоснабжения.
Глава МИД Австрии также отметил, что газопровод не навредит Украине. Шалленберг подчеркнул, что "Северный поток – 2 не затрагивает интересы Украины", при этом "США не скрывали, что выступают против "Северного потока – 2" из соображений экономической политики".
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.
В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.
Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.