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Путин и Меркель обсуждали "Северный поток – 2", войну в Украине, ситуацию в Ливии и Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что газопровод "Северный поток – 2" следует достроить. Она также положительно оценила достигнутые между Россией и Украиной договоренности о транзите газа.

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Меркель и Путин провели встречу в Кремле
Меркель и Путин провели встречу в Кремле
Фото: kremlin.ru

11 января в Москве президент РФ Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом проинформировал сайт Кремля.

"Обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", – сказано в сообщении.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров лидеры стран отметили, что обсуждали также вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2". Стенограмму мероприятия опубликовал сайт Кремля.

"Мы также говорили о проекте "Северный поток", конечно же. Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимирован. Нам необходимо довести его до конца. И отрадно то, что была достигнута очень хорошая договоренность на следующие пять лет в области транзита газа через Украину", – сказала Меркель.

Она назвала "Северный поток – 2" "очень важным проектом".

"В первую очередь это экономический проект, о котором здесь идет речь, и поэтому мы считаем, это правильный проект. Участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать этот проект. Думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции", – считает канцлер.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова достроить газопровод "без привлечения иностранных партнеров, вопрос в сроках".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, связанных с "Северным потоком – 2". Трубоукладчик "Северного потока – 2", швейцарская компания Allseas, после введения санкций приостановила работы.

Оператор "Северного потока – 2" 23 декабря заявлял, что проложено уже более 2300 км из почти 2460 км, газопровод достроен на 93%. Министерство энергетики РФ ожидает запуска газопровода "Северный поток – 2" до конца 2020 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Сирия, Ливия, переговоры, газопровод, транзит, нормандский формат, война в Украине, Северный поток – 2
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