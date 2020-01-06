Меркель запланировала визит в РФ, выросли цены на нефть и золото. Главное за день

Визит Меркель в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Россию 11 января. Она планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности, достигнутые на нормандском саммите в Париже, реализацию Минских соглашений по Донбассу, а также ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двухсторонних отношений.

Украина ожидает, что поездка Меркель в РФ благоприятно повлияет на выполнение договоренностей, достигнутых на нормандском саммите.

Вместе с канцлером Германии в Москву отправится министр иностранных дел Хайко Маас.

Повышение цен на нефть и золото

На фоне роста напряженности ситуации на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке стоимость золота на спотовом рынке в Нью-Йорке впервые с 2013 года составила $1588,13 за унцию.

Нефть марки Brent сегодня торговалась по цене выше $70. До этого на уровне выше $74 стоимость нефти фиксировали в апреле 2019 года.

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

Пресс-секретарь командующего иракскими вооруженными силами Абдель Керим Халф сообщил, что деятельность международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Ираке будет ограничена, иностранные военные покинут страну. Он отметил, что это предусмотрено в резолюции, принятой парламентом накануне.

СМИ заявили о повышенной боевой готовности войск Ирана

Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны, сообщил Reuters неназванный американский чиновник. По его словам, пока неизвестно, к чему готовятся иранские войска – к обороне или наступлению.

МИД Украины сообщил, что в РФ удерживают около 100 украинцев

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в российских тюрьмах остается около сотни украинских граждан. Ведомство призвало международное сообщество не ослаблять давление на РФ, пока она не освободит всех украинских политзаключенных, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях.

Те граждане Украины, которые вернулись из ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами, нуждаются в лечении и новых документах, сообщили в Министерстве по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В частности, у некоторых освобожденных из-за пыток и издевательств повреждены лица, рассказала советник министра Татьяна Тимошенко.

Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте президента Трампа.