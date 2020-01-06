Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Меркель запланировала визит в РФ, выросли цены на нефть и золото. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 6 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Меркель встретится с Путиным 11 января
Меркель встретится с Путиным 11 января
Фото: ЕРА

Визит Меркель в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Россию 11 января. Она планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности, достигнутые на нормандском саммите в Париже, реализацию Минских соглашений по Донбассу, а также ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двухсторонних отношений. 

Украина ожидает, что поездка Меркель в РФ благоприятно повлияет на выполнение договоренностей, достигнутых на нормандском саммите.

Вместе с канцлером Германии в Москву отправится министр иностранных дел Хайко Маас. 

Повышение цен на нефть и золото

На фоне роста напряженности ситуации на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке стоимость золота на спотовом рынке в Нью-Йорке впервые с 2013 года составила $1588,13 за унцию. 

Нефть марки Brent сегодня торговалась по цене выше $70. До этого на уровне выше $74 стоимость нефти фиксировали в апреле 2019 года. 

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

Пресс-секретарь командующего иракскими вооруженными силами Абдель Керим Халф сообщил, что деятельность международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Ираке будет ограничена, иностранные военные покинут страну. Он отметил, что это предусмотрено в резолюции, принятой парламентом накануне. 

СМИ заявили о повышенной боевой готовности войск Ирана

Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны, сообщил Reuters неназванный американский чиновник. По его словам, пока неизвестно, к чему готовятся иранские войска – к обороне или наступлению. 

МИД Украины сообщил, что в РФ удерживают около 100 украинцев

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в российских тюрьмах остается около сотни украинских граждан. Ведомство призвало международное сообщество не ослаблять давление на РФ, пока она не освободит всех украинских политзаключенных, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях.

Те граждане Украины, которые вернулись из ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами, нуждаются в лечении и новых документах, сообщили в Министерстве по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В частности, у некоторых освобожденных из-за пыток и издевательств повреждены лица, рассказала советник министра Татьяна Тимошенко.

Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте президента Трампа.

Теги: Россия, США, Ангела Меркель, Украина, Ирак, МИД Украины, золото, военные, нефть, ветераны, импичмент, Brent, ОРДЛО, Хайко Маас, Джон Болтон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
Monatik поделился снимками сыновей на пляже
Monatik поделился снимками сыновей на пляже
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS