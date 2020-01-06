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Болтон заявил, что готов свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

По словам экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, он готов дать показания в деле об импичменте, если его вызовут повесткой.

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Болтон: Я готов дать показания
Болтон: Я готов дать показания
Фото: ЕРА

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа. Заявление опубликовано на сайте Болтона 6 января.

"Поскольку мое свидетельство снова подвергается сомнению... я пришел к выводу, что если Сенат выдаст повестку в суд для моих показаний, я готов дать показания", – сказано в документе.

Газета Politico написала 30 октября 2019 года, что Болтона пригласили на слушания в Конгресс на 7 ноября. Экс-советник отказался приходить.

В заявлении Болтон объяснил, что отказался свидетельствовать, ожидая решения суда по поводу неявки бывшего заместителя советника Трампа Чарльза Куппермана.

"Палата [представителей] выполнила свою конституционную задачу, приняв импичмент, связанный с вопросом Украины. Теперь Сенат должен выполнить свое конституционное обязательство по проведению импичмента", – считает Болтон.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. 

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. 

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Теги: импичмент, Дональд Трамп, советник, Джон Болтон, суд, импичмент Трампа
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