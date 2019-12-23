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Болтон заявил, что США не удалось добиться видимого прогресса в денуклеаризации КНДР

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что в вопросе экономического давления на Северную Корею можно было бы сделать гораздо больше.

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Болтон поддал критике политику Белого дома по КНДР
Болтон поддал критике политику Белого дома по КНДР
Фото: EPA

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью изданию Axios, которое вышло 23 декабря, раскритиковал политику Белого дома по денуклеаризации КНДР. 

По его словам, администрация Трампа за три года не смогла достичь "видимого прогресса" в вопросе денуклеаризации в Северной Корее. Болтон считает, что в вопросе экономического давления можно было бы сделать гораздо больше.

Также экс-советник раскритиковал заявления Трампа, что запуски в КНДР ракет малой дальности его не беспокоят.

12 июня 2018 года Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали ядерное соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

5 октября в пригороде Стокгольма проходили переговоры делегаций Северной Кореи и США о ядерном разоружении, но были прекращены. Глава северокорейской делегации Ким Мен Гиль заявил, что переговоры не оправдали ожиданий КНДР.

В ноябре Пхеньян отказался от проведения саммита с США, который Вашингтон предлагал провести в декабре.

7 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с США.

Трамп 16 декабря сказал, что США "разберутся" с Северной Кореей, если Пхеньян разрабатывает запрещенное оружие.

Болтон был назначен советником президента США по нацбезопасности 9 апреля 2018 года. 10 сентября 2019 года Трамп сообщил, что больше не нуждается в услугах Болтона, поскольку "категорически не согласен со многими из его предложений", и попросил его подать в отставку. Болтон утверждает, что сам просил об отставке. По словам Трампа, причиной увольнения стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации. Глава Белого дома также обвинил советника в срыве переговоров с КНДР.

Теги: США, КНДР, ядерное оружие, Северная Корея, Джон Болтон
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