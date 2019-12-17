Трамп заявил, что США "разберутся" с Пхеньяном, если КНДР разрабатывает запрещенное оружие

Соединенные Штаты внимательно следят за усилиями Северной Кореи по разработке новых видов вооружений и готовы к действиям, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп: Я буду разочарован, если что-то разрабатывается в КНДР Фото: ЕРА

США "разберутся" с Северной Кореей, если Пхеньян разрабатывает запрещенное оружие, заявил 16 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с губернаторами в Белом доме, сообщает "Укринформ".

"Я буду разочарован, если что-то разрабатывается, и если это так, мы с этим разберемся", – сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты "внимательно следят за ситуацией" в нескольких точках на территории КНДР.

12 июня 2018 года Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали ядерное соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

5 октября в пригороде Стокгольма проходили переговоры делегаций Северной Кореи и США о ядерном разоружении, но были прекращены. Глава северокорейской делегации Ким Мен Гиль заявил, что переговоры не оправдали ожиданий КНДР.

В ноябре Пхеньян отказался от проведения саммита с США, который Вашингтон предлагал провести в декабре.

7 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с США.