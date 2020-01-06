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МИД: Около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество не ослаблять давление на РФ, пока она не освободит всех украинских политзаключенных.

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МИД Украины: В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям
МИД Украины: В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям 
Фото: wikipedia.org

Около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники в российских тюрьмах. Об этом 6 января заявило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

"Некоторые украинские политзаключенные были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", – отметили в ведомстве.

В МИД призвали международное сообщество не ослаблять давление на РФ, пока она не освободит всех украинских политзаключенных, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях.

"В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям", – подчеркнули в пресс-службе.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1540559682761672/

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская. 

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Донбасс, политзаключенные, обмен удерживаемыми лицами
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