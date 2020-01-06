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Российским спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом – глава РУСАДА

По словам главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса, из-за повторных нарушений Россией антидопинговых правил ряд стран выступают за полное лишение российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях.

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Ганус: В международной прессе говорят, что русские не сделали никаких выводов
Ганус: В международной прессе говорят, что русские не сделали никаких выводов
Фото: ЕРА

Из-за допинга российские спортсмены могут потерять право выступать на международных соревнованиях. Об этом глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил "Радио Свобода" в интервью, опубликованном 3 января.

Его спросили, что грозит России и ее спортсменам в случае, если они проиграют спортивный арбитраж по поводу отстранения Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

"Сам запуск этой судебной процедуры дает возможности для третьих лиц войти в процесс с требованием ужесточения санкций. До этого момента они не имели никакой возможности это сделать, потому что не были сторонами дела. А все, кто профессионально занимается этой темой, знают, что целый ряд стран выступили за полное лишение российских спортсменов права участвовать в Олимпиадах и других международных соревнованиях", – сказал Ганус.

Его спросили: "Даже под нейтральным флагом?" – и глава РУСАДА ответил: "Да, именно так!"

"Они ссылаются на то, что произошел фактически рецидив. Такая практика (выступление под нейтральным флагом. – "ГОРДОН") была на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Теперь же, как я читал в международной прессе, говорят, что русские не сделали никаких выводов", – объяснил Ганус.

По его словам, на последних международных конференциях, в которых он участвовал, "российский спорт уже фактически шел к выходу из кризиса".

"Все видели, что базу передали, что идет работа, что РУСАДА очень эффективно, что на конец 2019 года выявлено 202 нарушения... То есть показатели сумасшедшие! А получается, что нет, ничего подобного", – заявил Ганус.

Россия оказалась втянута в допинговые скандалы после подмены результатов исследований спортсменов из РФ во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.

13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио.

РУСАДА уведомило о несогласии с таким решением.

Теги: Россия, допинг, спортсмены, соревнования, ВАДА, РУСАДА, Юрий Ганус
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