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Глава РУСАДА о допинге: В России есть традиции – сначала попасть в историю, а потом из нее героически выгребать

После дисквалификации российских спортсменов из-за допинга в РФ используют риторику, что допинг везде, отметил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

Ганус о допинге: Нужно изначально не попадать в эти истории
Ганус о допинге: Нужно изначально не попадать в эти истории
Фото: ЕРА

России нужно не попадать в историю с дисквалификацией спортсменов из-за допинга, а не оспаривать теперь эту ситуацию в Спортивном арбитражном суде. Об этом глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил "Радио Свобода" в интервью за 3 января.

"Бороться надо всегда. Я сам борец и бьюсь всегда до конца. Просто нужно было бороться, когда передавали базу данных (Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года. – "ГОРДОН"). К сожалению, в России есть такие традиции – сначала попасть в какую-нибудь историю, а потом из нее героически выгребать. Так вот нужно изначально не попадать в эти истории. К тому же в России до сих пор так совсем и не осознали, почему случился кризис с передачей базы данных", – сказал он.

По словам главы РУСАДА, в России "теперь используется специальная риторика, переводятся стрелки, чтобы говорить: смотрите – допинг везде".

"Но у нас проблема заключается во взаимодействии в кризисных ситуациях на уровне ответственных лиц. В России не все знают, что когда ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. – "ГОРДОН") предоставила нам статус "условного соответствия", то часть ответственных высокопоставленных сотрудников ВАДА сложили полномочия в знак протеста", – отметил Ганус.

Россия оказалась втянута в допинговые скандалы после подмены результатов исследований спортсменов из РФ во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.

13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио.

Теги: Россия, допинг, скандал, спортсмены, соревнования, Всемирное антидопинговое агентство, дисквалификация, ВАДА, РУСАДА, Юрий Ганус
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