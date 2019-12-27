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РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением российских спортсменов

Чтобы обжаловать в спортивном арбитраже решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении РФ от международных соревнований, РУСАДА должно было подать уведомление до 30 декабря, объяснил глава РУСАДА Юрий Ганус.

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Россия оказалась замешана в скандалы с допингом
Россия оказалась замешана в скандалы с допингом
Фото: ЕРА

27 декабря Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о своем несогласии с решением на четыре года отстранить РФ от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус.

Он объяснил, что уведомление о несогласии нужно было направить до 30 декабря, чтобы вопрос был передан на рассмотрение Международного спортивного арбитражного суда (CAS).

Совет учредителей РУСАДА обсуждал международные санкции в отношении российского спорта 24 декабря, и принял рекомендацию наблюдательного совета агентства о несогласии с решением ВАДА.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Путин уже прокомментировал это решение.

Россия оказалась втянута в допинговые скандалы после подмены результатов исследований спортсменов из РФ во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.

13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

Теги: Россия, спорт, допинг, Всемирное антидопинговое агентство, ВАДА, РУСАДА, Юрий Ганус
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