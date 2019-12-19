Украинский олимпийский чемпион Торохтий дисквалифицирован из-за допинга

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий получил двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного результата в допинг-пробе, взятой на Олимпиаде 2012 года.

Олимпийский чемпион 2012 года по тяжелой атлетике в весовой категории 105 кг Алексей Торохтий из Украины дисквалифицирован на два года из-за допинга, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

В декабре прошлого года повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, дала положительный результат. В ней был обнаружен запрещенный препарат (дегидрохлорметилтестостерон).

Дисквалификация украинца началась 18 декабря 2018 года и истекает 17 декабря 2020-го.

Кроме золотой медали на Олимпиаде 2012 года, Торохтий завоевал бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, бронзу чемпионата Европы 2010-го и серебро чемпионата Европы 2009-го.

В 2014-м Торохтий завершил профессиональную карьеру.