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Украинский олимпийский чемпион Торохтий дисквалифицирован из-за допинга

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий получил двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного результата в допинг-пробе, взятой на Олимпиаде 2012 года.

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Дисквалификация Торохтия истекает в декабре 2020 года
Дисквалификация Торохтия истекает в декабре 2020 года
Фото: EPA

Олимпийский чемпион 2012 года по тяжелой атлетике в весовой категории 105 кг Алексей Торохтий из Украины дисквалифицирован на два года из-за допинга, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики.

В декабре прошлого года повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, дала положительный результат. В ней был обнаружен запрещенный препарат (дегидрохлорметилтестостерон).

Дисквалификация украинца началась 18 декабря 2018 года и истекает 17 декабря 2020-го.

Кроме золотой медали на Олимпиаде 2012 года, Торохтий завоевал бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, бронзу чемпионата Европы 2010-го и серебро чемпионата Европы 2009-го.

В 2014-м Торохтий завершил профессиональную карьеру.

Теги: Украина, Олимпиада, допинг, тяжелая атлетика, Алексей Торохтий
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