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МОК лишил украинца Торохтия золотой медали Олимпиады из-за допинга

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий должен вернуть медаль, диплом и значок, которые он получил за победу на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

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Торохтий завершил карьеру в 2014 году
Торохтий завершил карьеру в 2014 году
Фото: EPA

Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте сообщил, что украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий лишен золотой медали Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне, из-за допинга.

В декабре прошлого года повторная проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года дала положительный результат. В ней был обнаружен запрещенный препарат (дегидрохлорметилтестостерон).

Украинец должен вернуть медаль, диплом и значок, которые он получил за победу на Олимпиаде.

Недавно спортсмен был дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики на два года (с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020-го). Также аннулированы результаты Торохтия с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года.

Кроме золотой медали на Олимпиаде 2012 года Торохтий завоевал бронзовую награду чемпионата мира 2011 года, бронзу чемпионата Европы 2010-го и серебро чемпионата Европы 2009-го.

В 2014-м Торохтий завершил профессиональную карьеру.

Теги: Украина, МОК, Олимпиада, допинг, тяжелая атлетика, дисквалификация, Алексей Торохтий
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