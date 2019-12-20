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Игрока "Динамо" и сборной Украины подозревают в нарушении антидопинговых правил УЕФА

По информации YouTube-программы TaToTake, украинский нападающий "Динамо" Артем Беседин отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

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Беседин сыграл 12 матчей за сборную Украины
Беседин сыграл 12 матчей за сборную Украины
Фото: EPA

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило, что 19 декабря клуб был уведомлен о возможном нарушении украинским форвардом команды Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

В клубе заявили, что на данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

По информации YouTube-программы TaToTake, Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против "Мальме". Источник сообщает, что форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

Беседин является воспитанником "Динамо", за столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач (23 игры, восемь голов и один ассист в текущем сезоне).

Также Беседин сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.

Теги: футбол, Динамо Киев, УЕФА, сборная Украины, допинг, дисквалификация, Мальме, Артем Беседин
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