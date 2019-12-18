"Динамо" планирует продать пятерых легионеров – журналист

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык считает, что пятеро легионеров, которые выступают за киевское "Динамо", уже ничего не дадут команде.

Кендзера (слева) выступает за "Динамо" с лета 2017 года Фото: EPA

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык в авторской программе "Цыганык Live" на YouTube рассказал, что "Динамо" в зимнее трансферное окно попытается найти клуб для пятерых иностранных игроков.

По информации журналиста, клуб будет пытаться найти новые команды для венгерского защитника Тамаша Кадара, польского защитника Томаша Кендезры, ганского полузащитника Мохаммеда Кадири, испанского нападающего Франа Соля и форварда Жерсона Родригеша из Люксембурга.

Цыганык считает, что перечисленные футболисты "уже ничего "Динамо" не дадут".

Кадар перешел в киевский клуб в феврале 2017 года, за это время защитник сыграл 104 матча, забил гол и отдал пять результативных передач.

Кендзера выступает за "Динамо" с лета 2017-го, правый защитник сыграл 102 матча, забил пять голов и сделал девять ассистов.

Соль перешел в киевскую команду в январе этого года, на счету нападающего 16 игр, два гола и две результативные передачи.

Родригеш и Кадири перешли в "Динамо" летом 2019-го, люксембуржец принял участие в 12 играх, где забил два мяча, Кадири выходил на поле четыре раза, результативными действиями не отличался.