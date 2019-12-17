Игроки "Динамо" запретили Вербичу подходить к фанатскому сектору после поединка против "Десны"

Словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич после матча против "Десны" направился к сектору фанатов команды, но другие игроки остановили футболиста. По словам ультрас "Динамо", игроки команды "испугались подходить к сектору, ожидая физической расправы".

Футболисты "Динамо" после поединка 18-го тура чемпионата Украины против "Десны" запретили словенскому полузащитнику команды Беньямину Вербичу подходить к фанатскому сектору, об этом свидетельствует видео, опубликованное FootballHub на странице в Facebook.

После финального свистка поединка против "Десны" Вербич направился к сектору с фанатами "Динамо", но остальные игроки киевской команды призвали футболиста не делать этого.

После игры ультрас "Динамо" пришли к клубному автобусу, где с ними поговорил капитан команды Сергей Сидорчук, об этом пишет страница в Facebook "WBC Ультрас Динамо".

По словам ультрас, игроки команды "испугались подходить к сектору, ожидая физической расправы".

Фанаты также выразили недовольство положением дел в клубе: "Молчание весь первый тайм, красноречивый баннер и игрушечные грабли на поле в игре против "Десны" – таков наш протест против ситуации в клубе. Эта ситуация сложилась не сегодня и не вчера, а продолжается уже много лет. Вылет из Лиги Европы из довольно простой группы только переполнил чашу терпения. При руководстве Суркисов "Динамо" планомерно опустилось до уровня "Яблонца" и "Лугано". Но дело даже не в результатах команды, а в отсутствии адекватных процессов в клубной структуре".

"Динамо" победило "Десну" в 18-м туре чемпионата Украины со счетом 1:0.