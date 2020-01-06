Цена на золото достигла максимума за последние шесть лет, нефть Brent подорожала до $70

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке стоимость золота на спотовом рынке в Нью-Йорке выросла на 2,3%, цена барреля нефти Brent впервые с мая 2019 года достигла $70,73.

В случае обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на золото могут вырасти до $1600 за унцию, пишет Bloomberg Фото: ЕРА

6 января стоимость золота достигла максимального уровня за последние шесть лет и на спотовом рынке в Нью-Йорке составила $1588,13 за унцию. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость золота выросла на 2,3% на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и роста напряженности на Ближнем Востоке. Цены могут достигнуть $1600 за унцию в случае обострения ситуации, считают аналитики Bloomberg.

По состоянию на 18.30 на сайте Investing.com, который показывает данные биржевых торгов, отмечается, что стоимость унции золота составляет $1565,55.

Кроме того, сегодня впервые с мая 2019 года стоимость барреля нефти Brent превысила $70 и в течение дня на торгах достигала $70,73, сообщается на сайте сети бирж ICE Futures. По состоянию на 18.30 по киевскому времени Brent торгуется по цене $69 за баррель.