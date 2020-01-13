США ввели санкции против экс-лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка

Экс-лидер Демокртической партии Молдовы, бизнесмен Владимир Плахотнюк, а также его жена и дети не смогут получить визы в США, отметил американский госсекретарь Майк Помпео.

США ввели персональные санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдовы, бизнесмена Владимира Плахотнюка. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном 13 января на сайте Госдепартамента.

Помпео сообщил, что Плахотнюка включили в санкционный список "из-за его причастности к значительной коррупции".

"Находясь в официальном статусе, Плахотнюк был замешан в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и наносили серьезный ущерб независимости демократических институтов в Молдове", – написал он.

Теперь Плахотнюк, его жена и дети не смогут получить визы в США.

"Сегодняшние действия дают сильный сигнал, что США не терпят коррупцию и поддерживают народ Молдовы в борьбе с ней. Госдепартамент будет и впредь использовать эти полномочия для поощрения ответственности для коррупционеров в этом регионе и во всем мире", – заявил Помпео.

14 июня 2019 года Демократическая партия Молдовы отказалась от власти, а правительство Павла Филипа ушло в отставку в полном составе. Плахотнюк заявил 24 июня, что уходит с поста председателя Демпартии и не будет баллотироваться на партийные должности на ближайшем съезде.

15 июня в Демократической партии сообщили, что Плахотнюк покинул страну – уехал к семье, но намерен вернуться через несколько дней. Куда именно он улетел, в политсиле не уточнили. Плахотнюк сообщил о планах вернуться в Молдову и бороться в оппозиции, чтобы "вернуть стране стабильность". 29 октября его объявили в розыск.

После того как ряд политиков уехали из Молдовы, тогдашний премьер-министр Майя Санду заявила, что возвращения тех представителей власти, которые попытаются сбежать, будут добиваться путем экстрадиции. По данным СМИ, Плахотнюк может находиться в Великобритании или в США. Посол Соединенных Штатов в Молдове Дерек Хоган заявил, что его страна может выдать Плахотнюка, если поступит такой запрос. Вместе с тем, посол отметил, что ему неизвестно местонахождение политика.