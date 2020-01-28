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ЕС планирует снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича – журналист

По данным брюссельского корреспондента"Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, после снятия санкций Евросоюза с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына экс-президента Виктора Януковича Александра, ограничения могут снять и с других соратников экс-президента.

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Санкции против Азарова (на фото) и других соратников Януковича-старшего ввели в 2014 году
Санкции против Азарова (на фото) и других соратников Януковича-старшего ввели в 2014 году
Фото: ЕРА

Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича – старшего сына экс-президента Виктора Януковича. Об этом, ссылаясь на данные своих источников, сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Потенциально могут последовать и другие. Я слышал, что Киеву нужно делать больше", – написал он.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

21 февраля 2018 года стало известно, что Суд Европейского союза принял решение о незаконности санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. 28 февраля 2018 года ЕС исключил из санкционного списка Клюева и бывшего министра юстиции Елену Лукаш.

Теги: Украина, санкции, Александр Янукович, Европейский союз, ограничения, Рикард Йозвяк
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