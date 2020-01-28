ЕС планирует снять санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича – журналист

По данным брюссельского корреспондента"Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, после снятия санкций Евросоюза с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына экс-президента Виктора Януковича Александра, ограничения могут снять и с других соратников экс-президента.

Санкции против Азарова (на фото) и других соратников Януковича-старшего ввели в 2014 году Фото: ЕРА

Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича – старшего сына экс-президента Виктора Януковича. Об этом, ссылаясь на данные своих источников, сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Потенциально могут последовать и другие. Я слышал, что Киеву нужно делать больше", – написал он.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds. more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.