Первый замглавы ГБР Бабиков отрицает, что являлся адвокатом Януковича

Александр Бабиков, занявший должность первого заместителя директора Госбюро расследований, не исключает, что подписывал технические документы как представитель адвокатского объединения Aver Lex, которое защищало экс-президента Украины Виктора Януковича.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ранее работавший в адвокатском объединении Aver Lex, заявил, что никогда не представлял интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, в частности при расследовании дел Майдана. Об этом Бабиков заявил на пресс-конференции в Киеве 28 января, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Я не представлял права и интересы Януковича, тем более в делах Майдана", – сказал Бабиков.

Он отметил, что не был знаком с бывшим президентом и не подписывал с ним договоров об оказании юридических услуг; защитой Януковича занимались другие сотрудники объединения Aver Lex.

"Кто-нибудь из вас с 2014-го по 2020 год хоть раз слышал мое имя как адвоката, предоставлявшего ему правовую помощь?" – обратился Бабиков к журналистам.

Появление ходатайств по делу Майдана, под которыми стоит его подпись, юрист пояснил тем, что из-за ограниченных сроков подачи процессуальных документов "иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении".

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Как отмечал "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. Венедиктова утверждала, что ее первый зам не будет куратором расследования, связанного с делами Майдана.