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Заместителем главы Госбюро расследований Украины стал экс-адвокат Януковича

Бывший адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков занял должность первого заместителя директора Государственного бюро расследований Украины.

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Члены семей героев Небесной сотни и правозащитники просили директора ГБР и президента Украины не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР
Члены семей героев Небесной сотни и правозащитники просили директора ГБР и президента Украины не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР
Фото: radiosvoboda.org

Заместителем директора Государственного бюро расследований стал бывший адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Соответствующая информация опубликована 20 января на сайте ГБР.

Ранее на сайте ведомства в разделе "руководство" была информация только о временно исполняющей обязанности директора бюро Ирине Венедиктовой, сейчас указано, что первым заместителем главы ГБР является Бабиков, а заместителем руководителя бюро – Александр Соколов.

В ГБР рассказали, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и ГПУ. Факт, что он сотрудничал с адвокатским объединением Aver Lex (фирма занималась защитой Януковича), в бюро не упомянули.

На сайте Aver Lex указано, что Бабиков специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и в делах организованных преступных групп. Он "прекратил работу в объединении в связи с решением перейти на государственную службу".

Скриншот: averlex.com.ua
Скриншот: averlex.com.ua

18 ноября 2019 года ГБР сообщило о создании подразделения, которое будет заниматься делами Майдана. Генеральная прокуратура Украины передала в Госбюро расследований около 20 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах.

18 января 2020 года Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обратились к Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

"Голос Америки" писал, что Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов.

20 января Венедиктова заявила, что расследование событий 2013–2014 годов курирует лично она.

Теги: Украина, Майдан, правоохранители, Государственное бюро расследований, Ирина Венедиктова, Александр Бабиков
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