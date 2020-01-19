Адвокаты просят не назначать замглавы ГБР экс-защитника Януковича Бабикова

Украинские адвокаты просят не назначать заместителем главы Государственного бюро расследований бывшего защитника беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова. Об этом говорится в письме адвокатов, в том числе защитников героев Небесной сотни, на имя украинского президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой, опубликованном 18 января на Facebook-странице Адвокатской совещательной группы.
"Хотим привлечь внимание к крайне опасной ситуации, которая сложилась вокруг конкурса на должность заместителей директора ГБР. После назначения и.о. директора Ирина Венедиктова отметила, что ГБР требует перезагрузки и восстановления доверия со стороны общества. Однако первые шаги на этом посту дают прямо противоположный результат… Последняя информация о вероятном назначении адвоката Януковича (Александра Бабикова) заместителем директора ГБР не добавляет доверия ведомству. К сожалению, отсутствие прозрачности обычно и приводит к подобным результатам. Обращаем ваше внимание, что назначение Александра Бабикова не представляется возможным. И не только потому, что это вообще морально недопустимо и страшно звучит. Адвокат Януковича будет курировать расследование дел Майдана... Это уже уничтожает доверие к ГБР вдребезги – как со стороны потерпевших, со стороны следователей, так и доверие общества в целом", – сказано в письме.
Адвокаты подчеркивают, что у Бабикова есть "очевидный прямой конфликт интересов".
"Уголовные производства, в которых он защищал своего клиента – Януковича В.Ф., после потери прокуратурой функций следствия переданы по подследственности в ГБР. Управлять следователями, которые расследуют дело подозреваемого – клиента руководителя этих следователей, – нарушение базовых принципов уголовного процесса (принцип состязательности, верховенства права), норм закона о предотвращении коррупции", – продолжили авторы письма.
Они добавили, что позиция, которую Бабиков "формировал и отстаивал длительное время", вступает в противоречие со служебными полномочиями заместителя ГБР.
"То есть такой кандидат с точки зрения законодательства и здравого смысла не должен был даже пройти этап проверки документов и быть допущенным к собеседованию. Информация о том, что Бабиков – адвокат Януковича, появилась в сети еще в декабре 2019-го, ничто не мешало проверить указанные производства, выяснить, кто осуществлял защиту, и предоставить соответствующую информацию комиссии. Однако очевидно, что это не было сделано или – еще хуже – конкурсная комиссия также проигнорировала эту информацию", – говорится в письме.
Его авторы считают, что Бабиков, будучи осведомленным о своей работе защитника Януковича, "сознательно проигнорировал этот факт и очевидно ввел в заблуждение комиссию".
"Или же комиссия проявила недостаточную придирчивость и добросовестность в изучении и анализе этого вопроса. Назначение лица с конфликтом интересов на должность будет нарушением ст. 28 закона Украины "О предупреждении коррупции" уже со стороны директора ГБР… Мы считаем, что именно несоблюдение порядка назначения и проведения конкурса и непрозрачность процесса допускают возможность таких результатов конкурса… Мы считаем, что это путь к полной потере доверия к ГБР как к правоохранительному органу вообще", – сказано в тексте.
Авторы письма просят не допустить назначения адвоката Януковича Бабикова на должность одного из заместителей директора ГБР; провести повторный конкурс на эту должность; обнародовать полную информацию о ходе проведения конкурса; в дальнейшем не допускать действий и решений, которые продолжают уничтожать репутацию ГБР.
На сайте адвокатского объединения AVER LEX (эта юридическая фирма занималась защитой Януковича) указано, что Бабиков специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и в делах, совершенных организованными преступными группами. Он "прекратил работу в объединении в связи с решением перейти на государственную службу".
Как отмечает "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. По словам Венедиктовой, Бабикова назначат замглавы бюро в случае рекомендации конкурсной комиссии при условии прохождения спецпроверки.