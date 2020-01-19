Адвокаты просят не назначать замглавы ГБР экс-защитника Януковича Бабикова

Назначение бывшего защитника беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем главы Государственного бюро расследований Украины влечет прямой конфликт интересов, заявили украинские адвокаты.

Украинские адвокаты просят не назначать заместителем главы Государственного бюро расследований бывшего защитника беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова. Об этом говорится в письме адвокатов, в том числе защитников героев Небесной сотни, на имя украинского президента Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой, опубликованном 18 января на Facebook-странице Адвокатской совещательной группы.

"Хотим привлечь внимание к крайне опасной ситуации, которая сложилась вокруг конкурса на должность заместителей директора ГБР. После назначения и.о. директора Ирина Венедиктова отметила, что ГБР требует перезагрузки и восстановления доверия со стороны общества. Однако первые шаги на этом посту дают прямо противоположный результат… Последняя информация о вероятном назначении адвоката Януковича (Александра Бабикова) заместителем директора ГБР не добавляет доверия ведомству. К сожалению, отсутствие прозрачности обычно и приводит к подобным результатам. Обращаем ваше внимание, что назначение Александра Бабикова не представляется возможным. И не только потому, что это вообще морально недопустимо и страшно звучит. Адвокат Януковича будет курировать расследование дел Майдана... Это уже уничтожает доверие к ГБР вдребезги – как со стороны потерпевших, со стороны следователей, так и доверие общества в целом", – сказано в письме.

Адвокаты подчеркивают, что у Бабикова есть "очевидный прямой конфликт интересов".

"Уголовные производства, в которых он защищал своего клиента – Януковича В.Ф., после потери прокуратурой функций следствия переданы по подследственности в ГБР. Управлять следователями, которые расследуют дело подозреваемого – клиента руководителя этих следователей, – нарушение базовых принципов уголовного процесса (принцип состязательности, верховенства права), норм закона о предотвращении коррупции", – продолжили авторы письма.

Они добавили, что позиция, которую Бабиков "формировал и отстаивал длительное время", вступает в противоречие со служебными полномочиями заместителя ГБР.

"То есть такой кандидат с точки зрения законодательства и здравого смысла не должен был даже пройти этап проверки документов и быть допущенным к собеседованию. Информация о том, что Бабиков – адвокат Януковича, появилась в сети еще в декабре 2019-го, ничто не мешало проверить указанные производства, выяснить, кто осуществлял защиту, и предоставить соответствующую информацию комиссии. Однако очевидно, что это не было сделано или – еще хуже – конкурсная комиссия также проигнорировала эту информацию", – говорится в письме.

Его авторы считают, что Бабиков, будучи осведомленным о своей работе защитника Януковича, "сознательно проигнорировал этот факт и очевидно ввел в заблуждение комиссию".

"Или же комиссия проявила недостаточную придирчивость и добросовестность в изучении и анализе этого вопроса. Назначение лица с конфликтом интересов на должность будет нарушением ст. 28 закона Украины "О предупреждении коррупции" уже со стороны директора ГБР… Мы считаем, что именно несоблюдение порядка назначения и проведения конкурса и непрозрачность процесса допускают возможность таких результатов конкурса… Мы считаем, что это путь к полной потере доверия к ГБР как к правоохранительному органу вообще", – сказано в тексте.

Авторы письма просят не допустить назначения адвоката Януковича Бабикова на должность одного из заместителей директора ГБР; провести повторный конкурс на эту должность; обнародовать полную информацию о ходе проведения конкурса; в дальнейшем не допускать действий и решений, которые продолжают уничтожать репутацию ГБР.

На сайте адвокатского объединения AVER LEX (эта юридическая фирма занималась защитой Януковича) указано, что Бабиков специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и в делах, совершенных организованными преступными группами. Он "прекратил работу в объединении в связи с решением перейти на государственную службу".

Как отмечает "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. По словам Венедиктовой, Бабикова назначат замглавы бюро в случае рекомендации конкурсной комиссии при условии прохождения спецпроверки.