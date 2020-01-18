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В "Европейской солидарности" заявили, что ГБР незаконно следит за Порошенко

В партии "Европейская солидарности" заявили, что Государственное бюро расследований умышленно назначило допросы их лидера пятого президента Украины Петра Порошенко на те даты, когда он планировал находится в Швейцарии.

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Порошенко отложил визит в Швейцарию из-за допросов, заявили в "Европейской солидарности"
Порошенко отложил визит в Швейцарию из-за допросов, заявили в "Европейской солидарности" 
Фото: ЕРА

В "Европейской солидарности" заявили, что Офис президента Украины и Государственное бюро расследований незаконно следят за их лидером пятым президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии 18 января.

"Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотрено никакими нормами Уголовно-процессуального кодекса, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки", – утверждают в пресс-службе.

Порошенко отменил поездку для того, чтобы не давать поводов для спекуляций, сообщили в партии.

"Однако явка на допросы возможна только в том случае, если повестки будут вручены в соответствии с нормами, предусмотренными Уголовным процессуальным кодексом Украины", – добавили в пресс-службе.

В начале января издание "Страна" со ссылкой на источник в ГБР писало, что ведомство запланировало допросы Порошенко на 23-е и 24 января.

18 января ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января.

По информации ГБР, по состоянию на 20 ноября 2019 года Порошенко фигурируровал в 13 уголовных  производствах.

18 ноября в ГБР заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

5 декабря 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко.

Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Швейцария, расследование, Государственное бюро расследований, уголовное производство, Европейская солидарность, Офис президента Украины
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