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ГБР вызывает Порошенко на допрос 21-го и 24 января

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля.

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Порошенко планируют допросить в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены
Порошенко планируют допросить в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены
Фото: ЕРА

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины, главу партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на допросы 21-го и 24 января. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ГБР в Facebook.

Ведомство опубликовало повестку, в которой указано, что 24 января Порошенко должен прибыть в ГБР на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства №62019000000001905 о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Кроме того, ГБР вызывает Порошенко на допрос на 21 января в качестве свидетеля в рамках уголовного производства №62019000000001732. Чего именно это производство касается, в ведомстве не уточнили. Известно, что оно зарегистрировано 12 ноября 2019 года.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1478277912327844

По информации ГБР, по состоянию на 20 ноября 2019 года Порошенко фигурирует в 13 уголовных  производствах.

18 ноября в ГБР заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

5 декабря 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко.

Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Донбасс, Минские соглашения, расследование, допрос, Государственное бюро расследований, уголовное производство, Европейская солидарность
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