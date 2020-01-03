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Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2-го на 24 января – СМИ

В Государственном бюро расследований запланировали допросы пятого президента Петра Порошенко на 9-е, 16-е, 23-е и 24 января, сообщает "Страна".

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Порошенко фигурирует в 14 уголовных производствах
Порошенко фигурирует в 14 уголовных производствах
Фото: ЕРА

Допрос пятого президента Украины и главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году перенесли со 2-го на 24 января. Об этом сообщила "Страна" со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований Украины.

По информации издания, Порошенко должен прийти на допросы в ГБР 9-го, 16-го и 23 января в рамках других уголовных производств.

С 1 января 2020 года в Украине перестала действовать неприкосновенность для народных депутатов Украины. В случае неявки Порошенко могут доставить на допрос принудительно, подчеркивает "Страна".

По информации ГБР, по состоянию на 20 ноября 2019 года Порошенко фигурирует в 13 уголовных  производствах.

18 ноября в ГБР заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

5 декабря 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко.

Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Донбасс, госизмена, допрос, Государственное бюро расследований, Европейская солидарность, ГБР
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