Венедиктова заявила, что число следователей ГБР по делам Майдана возрастет

Число следователей Государственного бюро расследований Украины по делам Майдана возрастет, заявила на встрече с инициативной группой семей героев Небесной сотни временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, сообщило 15 января УНИАН.
По словам Венедиктовой, в ближайшее время будет утверждена новая структура ГБР, в которой предусмотрено создание управления по делам Майдана, что позволит увеличить количество следователей.
Врио главы ГБР отметила, что в настоящее время завершено формирование отдельного следственного подразделения по делам Майдана, в него вошли 37 специалистов.
"Понимая чрезвычайную ответственность перед обществом и потерпевшими, которые ожидают от нас результатов и установления истины, за последние две недели в ГБР были переведены 32 следователя и прокуроры из Генеральной прокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые ранее занимались этими расследованиями. Также вскоре будет утверждена новая организационная структура Государственного бюро расследований, в которой мы предусмотрели создание целого управления по делам Майдана, и таким образом мы сможем привлечь еще больше специалистов", – сказала она.
Венедиктова также сообщила, что в ГБР откроют колл-центр и выделят специальную линию по делам Майдана.
"Обратной связью с семьями Героев Небесной сотни и их защитниками будет заниматься отдельный сотрудник ГБР, чтобы вы могли оперативно сообщать нам обо всех проблемах, возникающих в ходе проведения расследований. Я лично буду регулярно проверять все ваши сообщения и держать на контроле реакцию ГБР на них", – добавила врио Госбюро расследований.
Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.
27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР Венедиктову.
В январе 2020 года Венедиктова говорила, что в ГБР поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Часть из них касается правоохранителей, прокуроров и судей, "которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятию под стражу".