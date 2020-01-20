Венедиктова назвала манипуляцией слухи о назначении адвоката Януковича куратором дел Майдана в ГБР

Адвокатская совещательная группа, семьи героев Небесной сотни и правозащитники обратились к властям с требованием не допустить назначения Александра Бабикова, экс-защитника беглого президента Украины Виктора Януковича, заместителем главы Государственного бюро расследований, курирующим дела Майдана. И.о. главы ГБР Ирина Венедиктова заявила, что расследование событий 2013–2014 годов курирует лично она.

Венедиктова заявила, что сама курирует расследование дел Майдана Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова отрицает назначение адвоката беглого президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова куратором подразделения по расследованию уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена Революции достоинства. Об этом она заявила в видеообращении, которое размещено в аккаунте ГБР в YouTube.

Она назвала информацию о назначении Бабикова в департамент по делам Майдана манипуляцией.

"Насчет манипуляций о том, что адвокат Януковича, заместитель главы ГБР будет расследовать дела Майдана... Я неоднократно подчеркивала и повторю снова, чтобы общественность была уверена в непредвзятости. Подразделение по делам Майдана подчинено лично директору ГБР, чьи обязанности сегодня исполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры по недопущению конфликта интересов", – сказала Венедиктова.

По ее мнению, ведется информационная атака, направленная на дискредитацию кадровых назначений в ГБР.

Комиссия по отбору заместителей главы бюро завершила работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы о назначении подписаны, отметила Венедиктова, не уточнив фамилии замов.

Бабиков сотрудничал с адвокатским объединением AVER LEX (эта юридическая фирма занималась защитой Януковича). Он прекратил работу в объединении в связи с решением перейти на государственную службу.

Как отмечал "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обратились к Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

18 ноября 2019 года ГБР сообщило о создании подразделения, которое будет заниматься делами Майдана. Генеральная прокуратура Украины передала в Госбюро расследований около 20 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах.