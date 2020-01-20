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Венедиктова назвала манипуляцией слухи о назначении адвоката Януковича куратором дел Майдана в ГБР

Адвокатская совещательная группа, семьи героев Небесной сотни и правозащитники обратились к властям с требованием не допустить назначения Александра Бабикова, экс-защитника беглого президента Украины Виктора Януковича, заместителем главы Государственного бюро расследований, курирующим дела Майдана. И.о. главы ГБР Ирина Венедиктова заявила, что расследование событий 2013–2014 годов курирует лично она.

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Венедиктова заявила, что сама курирует расследование дел Майдана
Венедиктова заявила, что сама курирует расследование дел Майдана
Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова отрицает назначение адвоката беглого президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова куратором подразделения по расследованию уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена Революции достоинства. Об этом она заявила в видеообращении, которое размещено в аккаунте ГБР в YouTube.

Она назвала информацию о назначении Бабикова в департамент по делам Майдана манипуляцией.

"Насчет манипуляций о том, что адвокат Януковича, заместитель главы ГБР будет расследовать дела Майдана... Я неоднократно подчеркивала и повторю снова, чтобы общественность была уверена в непредвзятости. Подразделение по делам Майдана подчинено лично директору ГБР, чьи обязанности сегодня исполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры по недопущению конфликта интересов", – сказала Венедиктова.

По ее мнению, ведется информационная атака, направленная на дискредитацию кадровых назначений в ГБР.

Комиссия по отбору заместителей главы бюро завершила работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы о назначении подписаны, отметила Венедиктова, не уточнив фамилии замов.

Бабиков сотрудничал с адвокатским объединением AVER LEX (эта юридическая фирма занималась защитой Януковича). Он прекратил работу в объединении в связи с решением перейти на государственную службу.

Как отмечал "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обратились к Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

18 ноября 2019 года ГБР сообщило о создании подразделения, которое будет заниматься делами Майдана. Генеральная прокуратура Украины передала в Госбюро расследований около 20 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах.

Теги: Революция достоинства, Ирина Венедиктова, назначение, ГБР, Александр Бабиков
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