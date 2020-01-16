ЦИК признал народным депутатом Санченко вместо Венедиктовой

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова сложила полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины. Ее место в парламенте по списку партии займет бывший директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Санченко выразил надежду, что его работа в Раде принесет положительные изменения в жизни граждан Украины Фото: Oleksandr Sanchenko / Facebook

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Санченко, члена партии "Слуга народа". Об этом 16 января проинформировала пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживающего в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137", – рассказали в комиссии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании полученного постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Ириной Венедиктовой. Она сложила свои полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

Санченко до сегодняшнего дня был директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

16 января он сообщил в Facebook, что его "ждут серьезные вызовы на новой работе".

"Работе, которая, я верю, принесет положительные изменения в жизни граждан Украины. Поэтому туда и иду", – добавил он.