Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

ЦИК признал народным депутатом Санченко вместо Венедиктовой

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова сложила полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины. Ее место в парламенте по списку партии займет бывший директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Санченко выразил надежду, что его работа в Раде принесет положительные изменения в жизни граждан Украины
Санченко выразил надежду, что его работа в Раде принесет положительные изменения в жизни граждан Украины
Фото: Oleksandr Sanchenko / Facebook

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Санченко, члена партии "Слуга народа". Об этом 16 января проинформировала пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года на общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживающего в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137", – рассказали в комиссии.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании полученного постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Ириной Венедиктовой. Она сложила свои полномочия в связи с назначением на должность временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

https://www.facebook.com/UACEC/posts/1014663475582736

Санченко до сегодняшнего дня был директором по взаимодействию с органами государственной власти (GR-коммуникациям) и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

16 января он сообщил в Facebook, что его "ждут серьезные вызовы на новой работе".

"Работе, которая, я верю, принесет положительные изменения в жизни граждан Украины. Поэтому туда и иду", – добавил он.

https://www.facebook.com/sanchenko.oleksandr/posts/2480366508742107

Теги: Украина, выборы, ЦИК, депутаты, Слуга народа, Ирина Венедиктова, назначение, Александра Санченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
  "Половое воспитание". Вышел новый трейлер второго сезона сериала с Джиллиан Андерсон. Видео
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS