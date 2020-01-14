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ПОЛИТИКА

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Венедиктовой

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова сложила депутатские полномочия в связи с назначением на должность временного исполняющего обязанности главы Государственного бюро расследований Украины.

В парламенте Венедиктова возглавляла комитет по вопросам правовой политики
В парламенте Венедиктова возглавляла комитет по вопросам правовой политики
Фото: Irina Venediktova / Facebook

14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирины Венедиктовой, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Такое решение поддержало 340 народных депутатов.

В парламенте Венедиктова возглавляла комитет по вопросам правовой политики.

27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову.

2 января 2020 года Венедиктова объявила о намерении сложить депутатские полномочия.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, политика, парламент, Слуга народа, Ирина Венедиктова, ГБР
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