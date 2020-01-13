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"Слуга народа" выдвинула кандидата на пост главы правового комитета Рады вместо Венедиктовой

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин может возглавить комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики вместо депутата Ирины Венедиктовой, назначенной сейчас исполняющей обязанности руководителя Государственного бюро расследований Украины.

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2 января Венедиктова объявила о намерении сложить депутатские полномочия
2 января Венедиктова объявила о намерении сложить депутатские полномочия
Фото: Александр Сенько / Facebook

Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатом на пост главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики нардепа Андрея Костина, заявил на брифинге 13 января первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наше предложение, которое мы направили на регламентный комитет, это Андрей Костин, действующий заместитель председателя комитета", – сказал Корниенко.

Костин может возглавить комитет вместо Ирины Венедиктовой, назначенной сейчас временно исполняющей обязанности руководителя Государственного бюро расследований Украины.

По словам Корниенко, "Слуга народа" также до конца этой недели должна утвердить кандидатуру на пост главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо нардепа Богдана Яременко. 5 декабря 2019 года Верховная Рада не поддержала избрание депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько новой главой комитета по вопросам внешней политики.

27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову.

2 января Венедиктова объявила о намерении сложить депутатские полномочия.

Теги: Верховная Рада, Андрей Костин, Слуга народа, Александр Корниенко, Ирина Венедиктова
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