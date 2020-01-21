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Арахамия о назначении экс-адвоката Януковича первым замглавы ГБР: Я категорически против

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подчеркнул, что в вопросе назначения экс-адвоката беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова первым замдиректора Госбюро расследований он пока не может говорить от имени фракции.

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Арахамия (на фото) заявил, что не знал о назначении Бабикова
Арахамия (на фото) заявил, что не знал о назначении Бабикова
Фото: Слуга Народу / Facebook

Народный депутат Украины, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что он против назначения бывшего адвоката беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом он заявил 20 января в эфире телеканала ICTV.

"Я об этом услышал, к сожалению, только от вас, я не знал об этой ситуации. Поэтому позиции фракции нет, потому что мы закончили работу в пятницу, сейчас люди на округах. У нас точно будет позиция фракции, но если спросить мою личную позицию – я категорически против... Я категорически не буду поддерживать такое решение", – сказал Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что "не может сказать за 250 человек", которые входят во фракцию, которую он возглавляет.

"Мы слушаем, мы голосуем, потом я выхожу и обществу докладываю: "Наша позиция такова". То есть так и надо делать", – объяснил Арахамия.

18 ноября 2019 года ГБР сообщило о создании подразделения, которое будет заниматься делами Майдана. Генеральная прокуратура Украины передала в Госбюро расследований около 20 уголовных производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах.

18 января 2020 года Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обратились к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

"Голос Америки" писал, что Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов.

20 января Венедиктова сказала, что расследование событий 2013–2014 годов курирует лично она.

В тот же день на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя.

Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Давид Арахамия, назначение, ГБР, Александр Бабиков
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