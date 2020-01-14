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Рада может начать рассматривать законопроект о рынке земли в середине февраля – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что парламент планирует рассматривать законопроект о рынке земли в течение трех месяцев.

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Арахамия: Сейчас мы планируем проголосовать все законопроекты, которые есть на повестке дня
Арахамия: Сейчас мы планируем проголосовать все законопроекты, которые есть на повестке дня
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Верховная Рада может начать рассматривать законопроект о рынке земли в середине февраля. Об этом 14 января журналистам рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".

"Сейчас мы планируем проголосовать все законопроекты, которые есть на повестке дня, а затем, зная, что мы можем "остановиться" на три месяца, то есть вопрос будет рассматриваться лишь один... Я думаю, что где-то на середину февраля можем планировать начало рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли", – сказал Арахамия.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

14 января представители "Национального штаба защиты родной земли" возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием не допустить принятия законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Теги: Верховная Рада, Украина, парламент, законопроект, земельная реформа, Слуга народа, Давид Арахамия, рынок земли
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