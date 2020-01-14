Протестующие против открытия рынка земли перекрыли движение в центре Киева

Здание Верховной Рады в центре Киева находится под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции. Протестующие перекрыли улицу Грушевского.

Представители "Национального штаба защиты родной земли" возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием не допустить принятия законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", сообщает 14 января "Интерфакс-Украина".

Несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на площади Конституции в центре столицы.

Участники акции блокируют ряд автомобильных дорог: митингующие перекрыли пересечение улиц Цитадельной и Лаврской, перекресток улиц Липской и Институтской.

На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, автомобили могут время от времени проезжать.

На месте дежурят правоохранители, Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

14 января Верховная Рада начала пленарное заседание, законопроекта о рынке земли нет в сегодняшней повестке дня.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.