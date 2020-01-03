При покупке земли в Украине ограничение в 10 тыс. га на банки распространяться не будет – советник премьера

По данным советника премьер-министра Украины Алексея Гончарука Алексея Мушака, около 50 украинских банков готовы кредитовать земельные сделки.

В законопроекте о земельной реформе в Украине для банков не предусмотрено ограничение на покупку земельных участков в 10 тыс. га. Об этом 3 января сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Алексея Гончарука Алексей Мушак.

"На банки не будет распространяться ограничение в 10 тыс. га в одни руки. У нас порядка 50 банков, готовых кредитовать земельные сделки. Соответственно, ограничение в 10 тыс. га позволило бы кредитовать покупку только 500 тыс. га. А это менее 2% рынка", – написал он.

Советник премьера отметил, что в случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк обяжут продать ее на электронных торгах в течение двух лет.

"В противном случае земля изымается у банка по специальной процедуре", – отметил Мушак.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

О планах ограничить покупку земли 10 тыс. га в одни руки говорил в декабре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.